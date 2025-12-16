Інше

Суд не лише задовольнив вимоги гравця щодо заборгованості, а й повністю відхилив зустрічний позов клубу на колосальні 440 мільйонів євро.

Французький суд з трудових спорів виніс рішення на користь нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе у його тривалому конфлікті з колишнім клубом Парі Сен-Жермен.

Згідно з вердиктом, ПСЖ зобов'язаний виплатити футболісту 60 мільйонів євро як компенсацію за невиплачену зарплату та бонуси. Суд встановив, що керівництво паризького клубу незаконно утримувало кошти гравця протягом останніх місяців його перебування в команді.

Зокрема, йдеться про: Зарплату за квітень, травень та червень 2024 року; Етичний бонус; Останню частину бонуса за підписання контракту. Це рішення підтверджує попередні постанови Професійної футбольної ліги Франції (LFP), які ПСЖ відмовлявся виконувати.

Окрім зобов'язання розрахуватися з Мбаппе, суд завдав клубу ще одного удару, повністю відхиливши їхній зустрічний позов. ПСЖ вимагав від Мбаппе відшкодування у розмірі 440 мільйонів євро, аргументуючи це тим, що гравець нібито порушив усну "джентльменську угоду", покинувши клуб безкоштовно, що завдало парижанам збитків.

Проте суд не знайшов жодних правових підстав для цих вимог, зазначивши, що клуб не надав жодних письмових доказів того, що Мбаппе погоджувався відмовитися від зарплати в обмін на повернення до складу в серпні 2023 року.

Адвокат Мбаппе, Фредерік Кассеро, висловив задоволення рішенням суду, назвавши його логічним наслідком невиплати зарплат. Тим часом повідомляється, що ПСЖ має намір знову подавати апеляцію, що може ще більше затягнути цю судову сагу.

Окрім фінансових виплат, суд зобов'язав клуб опублікувати визнання цього рішення на своєму офіційному сайті.