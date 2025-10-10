Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Ісландія — Україна 3:5
Голи: Еллертссон, 34, Гудмундссон, 59, 75 — Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 88

Ісландія: Олафссон — Пальссон, Інгасон, Гретарссон, Еллертссон (Андерсон, 87) — Гудмундссон, Йоганнессон (Тордарсон, 87), Гаральдссон — Магнуссон (Томассон, 69), Гудьйонсен (Віллюмссон, 87), Торстейнссон (Глінссон, 69).

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко (Очеретько, 70), Калюжний, Маліновський (Бондаренко, 87) — Гуцуляк (Велетень, 87), Ванат (Довбик, 70), Судаков (Волошин, 39).

Попередження: Гудьйонсен — Матвієнко, Конопля, Миколенко, Очеретько