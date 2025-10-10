Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", підбивають підсумки матчу збірної України в кваліфікації чемпіонату світу-2026, у якому команда Сергія Реброва, разом із суперниками, продемонструвала аномальну результативність.
10 жовтня 2025, 23:44
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ісландія — Україна 3:5
Голи: Еллертссон, 34, Гудмундссон, 59, 75 — Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 88
Ісландія: Олафссон — Пальссон, Інгасон, Гретарссон, Еллертссон (Андерсон, 87) — Гудмундссон, Йоганнессон (Тордарсон, 87), Гаральдссон — Магнуссон (Томассон, 69), Гудьйонсен (Віллюмссон, 87), Торстейнссон (Глінссон, 69).
Україна:
Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко (Очеретько, 70), Калюжний, Маліновський (Бондаренко, 87) — Гуцуляк (Велетень, 87), Ванат (Довбик, 70), Судаков (Волошин, 39).
Попередження: Гудьйонсен — Матвієнко, Конопля, Миколенко, Очеретько