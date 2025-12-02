Рекорд Голанда, гольова "перестрілка" і нереалізований камбек від команди Марку Сілви — в цьому матчі було все.
Фулгем - Манчестер Сіті, Getty Images
02 грудня 2025, 23:32
Фулгем — Манчестер Сіті 4:5
Голи: Сміт-Роу, 45+2, Івобі, 57, Чуквуезе, 73, 78 - Голанд, 17, Рейндерс, 37, Фоден, 44, 48, Берге, 54 (аг)
Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 46), Андерсен, Бессі, Сессеньйон — Лукич (Чуквуезе, 46), Берге — Вілсон (Маседо, 82), Сміт-Роу (Кінг, 74), Івобі — Хіменес (Кусі-Асаре, 74)
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Діаш, Гвардіол, О'Райлі — Рейндерс (Шеркі, 82), Гонсалес (Стоунз, 64), Сілва — Фоден (Аке, 90), Голанд, Доку (Савіньйо, 64)
Попередження: Шеркі