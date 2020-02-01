Уже сегодня, 1 февраля, на Сантьяго Бернабеу пройдет классическое дерби — Реал встретится с Атлетико.

В честь легендарного противостояния Football.ua подготовил специальный квиз.

 

 

Если у вас не отображается тест, то выключите блокировщик рекламы или перейдите по ссылке

Виталий Пасичный 