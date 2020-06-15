Тесты

Football.ua предлагает вам проверить знания об одном из лучших вратарей прошлого десятилетия.

15 июня исполняется 51 год Оливеру Кану — легендарному вратарю Баварии и сборной Германии, символу харизматичного первого номера. В прошлом году он вошёл в правление Баварии и, если не произойдет ничего экстраординарного, в 2022-м сменит Румменигге на посту председателя.

В честь великого вратаря мы подготовили онлайн-викторину.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания об иных великих футболистах.

Горка Элустондо