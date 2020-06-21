Тесты

Football.ua предлагает проверить свои знания о человеке, который вошёл в историю футбола с самых разных сторон.

Ничто не вечно под луной, и сегодня одному из величайших футболистов в истории Франции исполняется уже 65 лет. Месье Платини смог проявить себя не только как игрок, но и как функционер — правда, и не с лучшей стороны.

В честь человека, который уже почти полвека привлекает к себе внимание, мы подготовили онлайн-викторину.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания об иных великих футболистах.

Горка Элустондо