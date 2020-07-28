Тесты

Сегодня празднует день рождения один из лучших нападающих современности.

Харри Кейну уже 27 лет. К этому времени он успел пройти путь от побывавшего в арендах воспитанника Тоттенхэма до одного из лидеров команды, которая боролась за победу в Премьер-лиге и добралась до финала Лиги чемпионов. Предыдущий и нынешний сезон Харри были омрачены травмами, но все равно он продолжает оставаться грозой для всех защитников соперников Тоттенхэма.

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Евгений Музыка, Football.ua