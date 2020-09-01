Тесты

Сегодня празднует свой день рождения обладатель Золотого мяча-1987.

Рууд Гуллит вошел в историю, прежде всего, как часть знаменитого голландского трио Милана: вместе с Марко ван Бастеном и Франком Райкаардом они наводили страх на соперников по всей Европе. С одними только "россонери" он выиграл 12 трофеев, среди которых — три чемпионата Италии и две победы в Кубке европейских чемпионов.

Выигрывал Гуллит трофеи и с другими своими командами — Хаарлемом, Фейеноордом, ПСВ, Сампдорией, Челси, сборной Нидерландов. Впрочем, хватит вам подсказок, переходите к тесту.

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Евгений Музыка, Football.ua