Сегодня празднует свой день рождения обладатель Золотого мяча-1987.
Рууд Гуллит, Getty Images
01 сентября 2020, 17:00
Рууд Гуллит вошел в историю, прежде всего, как часть знаменитого голландского трио Милана: вместе с Марко ван Бастеном и Франком Райкаардом они наводили страх на соперников по всей Европе. С одними только "россонери" он выиграл 12 трофеев, среди которых — три чемпионата Италии и две победы в Кубке европейских чемпионов.
Выигрывал Гуллит трофеи и с другими своими командами — Хаарлемом, Фейеноордом, ПСВ, Сампдорией, Челси, сборной Нидерландов. Впрочем, хватит вам подсказок, переходите к тесту.
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В тесте использованы фото Getty Images.
Евгений Музыка, Football.ua