Тесты

Один из лучших игроков в истории празднует день рождения. Предлагаем пройти тест, посвященный ему.

Автор дубля в финале турнира "Чемпионат мира". Двукратный чемпион мира. Один из лучших игроков в истории футбола. Дважды лучший футболист года по версии France Football и трижды лучший по версии ФИФА. Любитель выпить, повеселиться и поиграть в футбол. Кумир миллионов и законодатель мод в Бразилии. Бывший агент Неймара. Отец четырех детей. Президент. Все это — про сегодняшнего именинника, Феномена и "Зубастика" Роналдо.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о других великих тренерах и футболистах.

В тесте использованы фото Getty Images.

Евгений Музыка, Football.ua