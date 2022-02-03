В день рождения немецкого специалиста мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.
Йоахим Лёв, Getty Images
03 февраля 2022, 16:00
Летом прошлого года тогда еще главный тренер сборной Германии Йоахим Лев завершил свою работу на данном посту после завершения кампании чемпионата Европы-2020, результат 1/8 финала в которой в очередной раз подтвердил необходимость изменений во главе "Бундестим".
Но, несмотря на то, что последние годы Лева в качестве наставника национальной команды Германии вызывали множество вопросов как по игре, так и в плане результатов, невозможно игнорировать фееричную победу подопечных Йоахима на чемпионате мира 2014 года, признание лучшим тренером сезона по версии FIFA и множество других командных и индивидуальных наград.
Сейчас немец находится в статусе свободного агента и хочет попробовать себя на клубном уровне, но нет никаких сомнений, что свое имя в историю сборной Германии он уж точно вписал. Так, в честь 62 дня рождения Йоахима Лева предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.
Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.