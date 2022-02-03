Тесты

В день рождения немецкого специалиста мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Летом прошлого года тогда еще главный тренер сборной Германии Йоахим Лев завершил свою работу на данном посту после завершения кампании чемпионата Европы-2020, результат 1/8 финала в которой в очередной раз подтвердил необходимость изменений во главе "Бундестим".

Но, несмотря на то, что последние годы Лева в качестве наставника национальной команды Германии вызывали множество вопросов как по игре, так и в плане результатов, невозможно игнорировать фееричную победу подопечных Йоахима на чемпионате мира 2014 года, признание лучшим тренером сезона по версии FIFA и множество других командных и индивидуальных наград.

Сейчас немец находится в статусе свободного агента и хочет попробовать себя на клубном уровне, но нет никаких сомнений, что свое имя в историю сборной Германии он уж точно вписал. Так, в честь 62 дня рождения Йоахима Лева предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.