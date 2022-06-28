У День народження епохального воротаря Шахтаря та збірної України пропонуємо вам пройти цікавий тест.
УАФ
28 червня 2022, 14:10
Цього місяця Андрій Пятов завершив кар'єру у національній збірній України.
Звичайно, проводи на українській землі виглядали би більш зворушливо. Але й у польському Лодзі, де "синьо-жовті" були змушені грати через повномасштабне вторгнення росії на нашу територію, легенду стоячи проводжав увесь стадіон. Людина, яка віддала і продовжує віддавати українському футболу стільки часу, на це однозначно заслуговує.
На честь 38-го дня народження одного з рекордсменів Шахтаря та головної команди країни ми пропонуємо вам пройти наш традиційний квіз.
Зверніть увагу, що в усіх питаннях — чотири варіанти відповіді. Якщо на вашому мобільному пристрої їх видно менше — треба проскролити донизу.
Якщо ви не бачите тест, то можете пройти його за прямим посиланням
. Також рекомендуємо вам ознайомитися з іншими матеріалами розділу "Тести"
і перевірити свої знання про великі клуби, тренерів і футболістів.