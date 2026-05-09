Зірковий вінгер Парі Сен-Жермен зацікавив ряд європейськиї грандів.

Майбутнє літнє трансферне вікно 2026 року обіцяє бути спекотним: три провідні клуби Європи — Арсенал, Ліверпуль та Барселона — офіційно вступили в боротьбу за вінгера ПСЖ Бредлі Баркола. Француз, який став одним із ключових елементів атаки парижан, привернув увагу своєю швидкістю, технікою та здатністю вирішувати долю матчів на найвищому рівні.

Каталонці шукають ідеальне доповнення до своєї атаки. Баркола розглядається як гравець, здатний додати варіативності на флангах та створити вбивчий тандем із Ламіном Ямалом. Попри фінансові виклики, «блауграна» уважно стежить за ситуацією, сподіваючись на бажання самого гравця спробувати сили в Ла Лізі.

Мікель Артета прагне підсилити конкуренцію на флангах. Для канонірів Баркола — це довгострокова інвестиція, яка допоможе команді залишатися на вершині АПЛ та успішно виступати в Лізі чемпіонів.

Мерсісайдці, які перебувають у процесі оновлення складу, бачать у Бредлі ідеальну заміну для старіючих лідерів атаки. Його стиль гри ідеально вписується у високу інтенсивність англійського футболу.

Незважаючи на те, що Бредлі Баркола є важливою фігурою в проєкті Луїса Енріке, джерела повідомляють, що ПСЖ може піти на переговори, якщо надійде пропозиція, від якої неможливо відмовитися. Парижани планують велику перебудову складу влітку, і продаж вінгера може стати джерелом необхідних коштів для підписання нових топзірок.

Контракт гравця з паризьким клубом розрахований до літа 2028 року, тому потенційному покупцеві доведеться викласти щонайменше 80–90 мільйонів євро.

Наразі сам футболіст зосереджений на завершенні сезону та підготовці до ЧС у складі національної збірної Франції, проте його агенти вже почали зондувати грунт щодо можливого переїзду в Англію чи Іспанію. Цікаво, що Баркола у поточному сезоні став одним із лідерів топліг за кількістю успішних обіграшів один-в-один, що робить його чи не найбажанішим вінгером на ринку.