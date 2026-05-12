Алжирський хавбек має кілька варіантів продовження кар'єри попри пропозицію нового контракту від французького клубу.

Опорний півзахисник Лілля Набіль Бенталеб може залишити французький клуб уже найближчого літа. Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, Лілль запропонував 31-річному алжирцю новий контракт, однак футболіст поки не ухвалив остаточного рішення щодо свого майбутнього. Чинна угода хавбека діє до червня 2026 року.

Інтерес до Бенталеба проявляють одразу кілька клубів. Турецький Бешикташ уже контактував із посередниками футболіста, щоб дізнатися про умови можливого трансферу. Також за ситуацією уважно стежать представники англійської Прем’єр-ліги, серед яких називають Тоттенхем.

Окрім європейських клубів, варіанти підписання півзахисника розглядають команди із Саудівської Аравії та Катару.

Бенталеб виступає за Лілль із літа 2023 року. У нинішньому сезоні він провів 36 матчів у всіх турнірах, забив два м’ячі та віддав дві результативні передачі.