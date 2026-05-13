Хабіб Бей не зміг виконати поставлені завдання перед клубом.

Марсель у літнє міжсезоння має намір змінити головного тренера перед стартом наступного сезону. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, керівництво "провансальців" прийняло рішення розглянути варіанти нового тренера після того, як нинішній наставник Хабіб Бей не зміг досягти поставлених цілей перед командою, а саме місце в Лізі чемпіонів та фінал Кубка Франції.

48-річний сенегалець очолив "провансальців" у лютому цього року з контрактом до літа 2027 року. Під його керівництвом команда провела 12 матчів – п'ять перемог, одна нічия та шість поразок.

Зазначається, що Марсель вже має список потенційних кандидатів, до якого входять Бруно Женезіо (Лілль), Аді Гюттер та Крістоф Галтьє.

За тур до фінішу сезону Марсель набрав 56 очок і посідає шосте місце у Лізі 1, випереджаючи Монако на два бали. Попереду йдуть Ренн та Ліон, у яких на три та чотири бали більше відповідно.