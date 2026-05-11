Франція

Але чемпіонський титул цей факт здобувати не заважає.

Французький Парі Сен-Жермен продовжує домінувати в національній першості, незважаючи на спроби Ланса в поточному сезоні перехопити лідерство в Лізі 1.

Команда Луїса Енріке напередодні мінімально обіграла Брест (1:0), чим наблизила себе до здобуття чергового чемпіонського титулу, і вже в наступній очній зустрічі з "криваво-жовтими" може поставити масну крапку в цій історії.

Тим часом на рахунку "червоно-синіх" 71 забитий м’яч за 32 матчі в поточній кампанії — найкращий результат у Лізі 1 станом на зараз.

Утім, цей сезон відрізняється тим, що ці голи більш рівномірно розподілені поміж усіма футболістами ПСЖ, і лише володар Золотого м’яча Усман Дембеле зумів перетнути двозначний показник результативних ударів (10).

Із великою ймовірністю за два тури до кінця чемпіонату це не дозволить парижанам мати найкращого бомбардира в чемпіонаті в своєму складі, чого не траплялось із часів сезону-2014/15 та флагманських показників Александера Ляказетта в складі Ліона.

Нині першу шістку в перегонах складають Естебан Леполь (Ренн, 20 голів), Хоакін Панічеллі (Страсбур, 16), Мейсон Грінвуд (Марсель, 16), Фоларін Балогун (Монако, 13), Одсон Едуар (Ланс, 12), Павєл Шульц (Ліон, 11).