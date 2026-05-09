Паризький клуб спільно з Nike повертаються до традиційного дизайну з класичною центральною смугою, вшановуючи фанатську культуру трибун Парк де Пренс.

Парі Сен-Жермен та Nike офіційно представили новий домашній комплект екіпірування на кампанію 2026/27. Цей реліз знаменує вже 37-й поспіль сезон їхнього легендарного партнерства. Новий дизайн підкреслює візуальну ідентичність клубу, повертаючись до його найбільш традиційної естетики та відзначаючи історичну ДНК і пристрасть паризьких уболівальників.

Чинні чемпіони Франції показали футболку королівського синього кольору з яскраво вираженою широкою червоно-білою центральною смугою, що є прямою даниною поваги глобальній базі фанатів ПСЖ. Цей крок є впевненим поверненням до основ паризького стилю. Емблема клубу та знаменитий логотип Nike тепер сміливо розміщені по центру на грудях.

Центральний графічний елемент плавно переходить і на спину джерсі, забезпечуючи гармонійний візуальний баланс усієї форми.

Офіційна рекламна кампанія під гаслом "Спадщина твориться, аура утверджується" акцентує увагу на живому зв'язку між футболістами та трибунами стадіону Парк де Пренс. У клубі зазначають, що окрім самої тканини, графіка форми натхненна кольорами, які здіймаються з фанатських секторів, нагадуючи рух прапорів у руках уболівальників.

Уболівальники можуть придбати нову домашню форму вже з суботи, 9 травня, в офіційних онлайн-магазинах ПСЖ та Nike. Ширша колекція спортивного одягу надійде у продаж 15 травня, а повний асортимент тренувального екіпірування стане доступним з 9 червня.

Очікується, що паризькі гравці дебютують у цьому знаковому образі в усіх турнірах ще до завершення поточного сезону 2025/26. Команда прагне розвинути своє домінування на внутрішній арені та виграти Лігу чемпіонів, у фіналі якої на ПСЖ чекає протистояння з лондонським Арсеналом.