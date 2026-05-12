Франція

Парижська поліція відхилила запит клубу через питання безпеки та логістики.

Французький ПСЖ не зможе провести святкування потенційного чемпіонства Ліги 1 на стадіоні Парк де Пренс уже найближчими вихідними. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, паризький клуб планував організувати урочистості після домашнього матчу проти Парижа, однак місцева поліція не дала дозволу на проведення заходу.

Основною причиною відмови стали питання безпеки та складності з організацією масового святкування у пізній час доби. Очікується, що матч завершиться близько 00:00 за київським часом (23:00 за місцевим), а контроль великого скупчення людей поблизу Парк де Пренс та стадіону Жан Буен визнали надто проблематичним.

Наразі ПСЖ перебуває за крок від чергового чемпіонського титулу. Команда Луїса Енріке випереджає Ланс на шість очок за два тури до завершення сезону та має кращу різницю м’ячів. Перемога в наступному матчі проти Ланса, що відбудеться 13 травня, офіційно гарантує парижанам золото Ліги 1.

У підсумку керівництву клубу доведеться переглянути формат і час можливих урочистостей у разі дострокового оформлення чемпіонства. Як зазначається, влада Парижа після кількох резонансних інцидентів під час футбольних святкувань у місті наразі прагне максимально контролювати подібні масові заходи.