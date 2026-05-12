Національний союз професійних футболістів (UNFP) на своєму офіційному сайті оголосив імена володарів нагород за підсумками сезону Ліги 1-2025/26.

Найкращим гравцем сезону був визнаний нападник ПСЖ Усман Дембеле, який у боротьбі за нагороду випередив партнерів по команді Нуну Мендеша та Вітінью, а також Флоріана Товена (Ланс) та Мейсона Грінвуда (Марсель).

Нинішнього сезону 28-річний француз, який одержав цю нагороду вдруге поспіль, провів 20 матчів у чемпіонаті, в яких забив десять голів та віддав шість гольових передач.

Нагорода найкращому воротареві дісталася голкіперу Ланса Робіну Ріссе, який обійшов Домініка Грейфа (Ліон), Куаку Коффі (Анже), Майка Пендерса (Страсбур) та Бріса Самба (Ренн).

У поточній кампанії 21-річний француз провів 32 матчі, з яких 11 на нуль при 33 пропущених м'ячах.

Приз найкращому молодому гравцю сезону вдруге поспіль дістався вінгеру ПСЖ Дезіре Дуе, який випередив Валентіна Барко (Страсбур), Аюба Буадді (Лілль) та двох партнерів по команді Жуана Невеша та Варрена Заїра-Емері.

Цього сезону 20-річний француз відіграв 22 матчі в Лізі 1, в яких забив сім голів та віддав п'ять асистів.

Наставника Ланса П'єра Сажа визнали найкращим тренером сезону — він випередив Луїса Енріке (ПСЖ), Паулу Фонсеку (Ліон), Бруно Женезіо (Лілль) та Олівера Панталоні (Лор'ян).

Після 32 матчів Ланс набрав 67 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці, відстаючи від ПСЖ на шість очок. Таким чином, наступного сезону Ланс буде представлений у Лізі чемпіонів.

Володарем нагороди найкращому французькому гравцю за кордоном став вінгер Баварії Майкл Олісе, який обійшов Раяна Шеркі (Манчестер Сіті), Юго Екітіке (Ліверпуль), Кіліана Мбаппе (Реал Мадридл) та Вільяма Саліба (Арсенал).

Нинішнього сезону 24-річний француз провів 50 матчів у всіх турнірах, у яких забив 22 м'ячі та віддав 30 гольових передач.

Насамкінець представлена ​​символічна збірна сезону Ліги 1, в якій одразу п'ять місць зайняли гравці ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що вперше за 11 років найкращий бомбардир Ліги 1 буде не з ПСЖ.