Франція

Ланс не зміг зберегти інтригу до останнього туру, остаточно відпустивши команду Луїса Енріке в боротьбі за "золотом".

Парі Сен-Жермен офіційно оформив чемпіонство у французькій Лізі 1 сезону-2025/26. У перенесеному матчі 29-го туру команда Луїса Енріке на виїзді обіграла головного конкурента — Ланс — із рахунком 2:0 та стала недосяжною для переслідувачів.

Для парижан це чемпіонство стало п’ятим поспіль та 14-м в історії клубу.

Попри підсумковий результат, матч на Стад Боллар-Делеліс виявився дуже непростим для гостей. Ланс із перших хвилин нав’язав боротьбу та регулярно створював моменти біля воріт парижан. Найреальніший шанс господарі втратили на 20-й хвилині, коли Веслі Саїд не переграв російського голкіпера ПСЖ, а Ілля Забарний виніс м’яч із лінії воріт після добивання Адрієна Томассона.

ПСЖ відповів своїм моментом і відкрив рахунок у середині першого тайму. На 29-й хвилині Усман Дембеле перехопив невдалу передачу Маліка Сарра та вивів Хвічу Кварацхелію на ударну позицію. Грузинський вінгер холоднокровно обробив м’яч і переграв Робена Ріссера — 1:0.

У другому таймі Ланс продовжив тиснути й був близьким до гола. Абдалла Сіма кілька разів перевірив реакцію воротаря ПСЖ, а на 74-й хвилині навіть влучив у стійку. Крім того, наприкінці зустрічі Флоріан Товен відправив м’яч у сітку, однак взяття воріт було скасоване через офсайд.

ПСЖ витримав натиск суперника та вже у компенсований час остаточно закрив гру. Дезіре Дуе прорвався правим флангом і викотив передачу під удар Ібрагіму Мбає, який потужно пробив під поперечину та встановив фінальний рахунок — 2:0.

Український захисник Ілля Забарний провів повний матч у складі ПСЖ та отримав жовту картку в першому таймі. Парижани втримали мінімальну перевагу й офіційно стали чемпіонами Франції за один тур до завершення сезону.

Ланс — ПСЖ 0:2

Голи: Кварацхелія, 29, Мбає, 90+4

Ланс: Ріссер — Ганю, Байду (Антоніо, 60), Сарр — Агілар (Булатович, 85), Сангаре, Томассон, Удол — Саїд (Товен, 60), Сіма (Сотока, 85) — Едуар (Сен-Максімен, 61)

ПСЖ: Вонофас — Маюлю, Забарний, Бералдо, Л. Ернандес (Фабіан Руїс, 61) — Дро, Невеш (Луцеа, 76), Дуе — Усман Дембеле (Мбає, 76), Баркола (Вітінья, 46), Кварацхелія (Рамуш, 72)

Попередження: Забарний