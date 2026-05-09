Український нападник розповів про довіру тренера та складний період у кар’єрі.

Форвард Ліона Роман Яремчук поділився подробицями свого переходу до французького клубу та пояснив, чому головний тренер Паулу Фонсека був зацікавлений у його підписанні.

"Коли я грав за інші клуби, Паулу Фонсека вже намагався мене підписати. Коли він був у Шахтарі, я грав проти нього, тож він знає мій стиль. Паулу – той тренер, якому подобається грати з таким нападником, як я. Тому він подзвонив мені, а Ліон запропонував мені перейти. Звичайно, я був відкритий для трансферу, і це сталося."

Українець також зізнався, що не був здивований інтересом із боку французького клубу, попри непрості останні роки у кар’єрі.

"Мене не здивував інтерес із Франції. За останні сезони я грав в деяких великих клубах. Мені не пощастило з травмами та війною в Україні, що також сильно позначилося на моєму психологічному стані, особливо в Бенфіці. Та минулого сезону я провів якісний період в Олімпіакосі. Я був ключовим гравцем цієї команди, ми здобули трофей, я забив багато голів."

Нападник наголосив, що перехід до Ліона став для нього шансом знову проявити себе на високому рівні.

"Цілком природно, що клуби цікавляться тобою, коли ти граєш добре. Для мене Ліон – це те місце, де я можу проявити себе та показати своїй країні, що намагаюся принести їм трохи радості", – сказав Яремчук.

Нагадаємо, український форвард приєднався до Ліона взимку на правах оренди з Олімпіакоса. У складі французького клубу він уже провів 12 матчів, забив 5 голів і віддав одну результативну передачу.