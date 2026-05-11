Французький голкіпер має шанси повернутися раніше запланованого терміну та навіть претендувати на виклик до збірної.

Воротар ПСЖ Люка Шевальє демонструє швидше відновлення після пошкодження, ніж очікувалося спочатку. Про це повідомляє RMC.

За даними джерела, травма правого стегна, яку голкіпер отримав на тренуванні минулого тижня, виявилася менш серйозною.

Початкові побоювання щодо можливого пропуску решти сезону не підтвердилися — футболіст почувається значно краще та поступово повертається до тренувального процесу. Також він зберігає шанси потрапити до заявки національної збірної на ЧС-2026.

У поточному сезоні чемпіонату Франції 24-річний Шевальє провів 26 поєдинків, у яких пропустив 28 м'ячів.