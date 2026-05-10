Український захисник готовий допомогти парижанам у грі, яка може наблизити команду до чемпіонства.

ПСЖ оприлюднив список футболістів на матч 33-го туру Ліги 1 проти Бреста, і до заявки повернувся український центрбек Ілля Забарний.

Оборонець пропустив три попередні поєдинки парижан. У двох матчах півфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії він залишався на лаві запасних, а зустріч чемпіонату Франції з Лор'яном пропустив через дискваліфікацію.

Тепер українець знову доступний для Луїса Енріке та може отримати місце у стартовому складі, особливо з огляду на можливу ротацію після єврокубкової гри.

ПСЖ має шанс зробити ще один важливий крок до чемпіонського титулу. Після 31 матчу команда випереджає Ланс на три очки, маючи при цьому гру в запасі.

Матч між ПСЖ та Брестом відбудеться 10 травня о 22:00 за київським часом.