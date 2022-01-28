Полуфиналы состоятся 25 марта, а финал и матч третье место — двумя днями позже.
УЕФА
28 января 2022, 14:18
Сегодня, 28 января, в нидерландском Гронингене пройдет жеребьевка финальной стадии турнира чемпионата Европы по футзалу среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Церемония жеребьевки пройдет в перерыве матча Евро-2022 между сборными Украины и Португалии, который начнется в 21:30 по киевскому времени.
Напомним, в финальную стадию турнира пробились Украина, Португалия, Испания и Россия.
Полуфинальные матчи пройдут 25 марта, а финал и матч третье место — двумя днями позже. Матчи состоятся в павильоне Гондомар в Порту.
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