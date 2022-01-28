Футзал

Полуфиналы состоятся 25 марта, а финал и матч третье место — двумя днями позже.

Сегодня, 28 января, в нидерландском Гронингене пройдет жеребьевка финальной стадии турнира чемпионата Европы по футзалу среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Церемония жеребьевки пройдет в перерыве матча Евро-2022 между сборными Украины и Португалии, который начнется в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, в финальную стадию турнира пробились Украина, Португалия, Испания и Россия.

Полуфинальные матчи пройдут 25 марта, а финал и матч третье место — двумя днями позже. Матчи состоятся в павильоне Гондомар в Порту.

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