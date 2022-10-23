Футзал

Наші дівчата пробилися до квартету найсильніших збірних Європи.

В основному раунді відбору Євро-2023 жіноча збірна України з футзалу зіграла внічию з Польщею, але це дозволило "синьо-жовтим" втретє в історії вийти у фінальну частину турніру.

У першій грі українки розібралися з Нідерландами (5:2), а у другій зустрічі з Хорватією (5:1).

Фінальна гра відбору проти полячок закінчилась із рахунком 1:1. На гол Фрончак у складі польської команди українки відповіли влучним ударом Титової.

За підсумками відбору Україна посіла перше місце у групі, набравши сім очок. У Нідерландів шість балів, а у Польщі – чотири. Останнє місце у Хорватії – без набраних очок.

Польща — Україна 1:1

Голи: Фрончак, 5 — Титова, 15.

Польща: Девицька — Фрончак, Чорас, Кубашек, Сутковська; Міяк, Носалік, Книсак, Мазарц, Ейжель, Ковальчик, Баста, Москала, Трач.

Україна: Кислова — Дрозд, Титова, Воловенко, Рубан; Митрофанська, Терех, Скибіна, Дубицька, Форсюк, Васковець, Кирильчук, Бабенко, Степаненко.

Попереджені: Ейжель, Сутковська — Рубан.

Фінальну частину Євро-2023 за участю чотирьох збірних — переможців своїх груп основного раунду відбору (Іспанія, Україна, Португалія або Італія, Угорщина) заплановано на березень 2023 року.