Италия

Это произойдет, если на трибунах будет соблюдаться безопасная дистанция между болельщиками.

Федерация футбола Италии и руководство Серии А рассматривают возможность возвращения болельщиков на трибуны в августе-сентябре — сообщает Corriere dello Sport.

Поскольку ширина индивидуальных сидений на стадионах составляет, как правило, 45 сантиметров, и если один болельщик занимает три сидения, то безопасная дистанция соблюдается. То есть стадионы, заполненные на треть при равномерном распределении зрителей, обеспечат безопасность.

Идею подал президент Лечче Саверио Стикки Дамиани: "У нас стадион вмещает 30 000, при этом владельцев сезонных абонементов — 20 000. Если поделить болельщиков с абонементами пополам и пускать по 10 000 на домашние матчи по очереди, то необходимая дистанция будет соблюдена. При этом обычные билеты на матчи мы продавать не будем".

Ранее сообщалось, что Ла Лига планирует вернуть болельщиков на трибуны в сентябре, а в Венгрии, Польше и Сербии это готовы делать уже сейчас при условии социального дистанцирования.