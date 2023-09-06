Італія

Клуб підготував новий стильний комплект.

У Footy Headlines з’явилися зображення третьої форми Інтера на сезон-2023/24, яка вшановує форму 2000/01, також розроблену Nike.

"Нерадзуррі" вже використовували свої першу та другу форми під час поточної кампанії, в результаті якої вони виграли всі три матчі Серії А, не пропустивши жодного голу.

Коли прийде час для третьої версії їх комплекту, вона, здається, буде помаранчевого кольору з темно-сірою та чорною окантовкою на комірі, рукавах і внизу футболки.

Це, звичайно, нагадує помаранчевий комплект, який використовувався в кампанії 2000/01 років, який мав сірий комір.