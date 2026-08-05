Італія

Підсилення захисту для римського клубу.

Аргентинський фланговий захисник Науель Моліна свого часу видав якісний виступ на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, після чого вже за пів року його викупив у фріульського Удінезе мадридський Атлетіко за 20 млн євро.

І так склалась доля, що вже після мундіалю-2026 у Північній Америці тепер уже на 28-річного виконавця очікує черговий трансфер.

"Матрацники" погодились з останньою пропозицією італійської Роми в розмірі 13 млн євро + 4 млн євро бонусів та готові відпустити футболіста, який має ще рік за контрактом.

Наразі "вовки" спілкуються з футболістом щодо майбутньої угоди.

Моліна в минулому сезоні провів 46 матчів (2400 хвилин), забив два голи та віддав чотири асисти.