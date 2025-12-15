Італія

Тепер офіційно.

Італійський Мілан продовжив контракт з бельгійським універсалом Алексісом Салемакерсом. Про це повідомляє офіційний сайт «россонері».

Зазначається, що нова трудова угода 26-річного гравця з клубом буде розрахована до 30 червня 2031 року. Попередній контракт спливав влітку 2027 року.

За умовами нової угода зарплатня бельгійця була суттєво підвищена.

Салемакерс виступає за Мілан з 2020 року. Він провів 159 матчів, забив 12 голів за та виграв із клубом чемпіонат Італії-2021/22.

У нинішньому сезоні на рахунку Алексіса Салемакерса 2 голи та 2 результативні передачі у 15 матчах Серії А.