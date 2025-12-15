Україна

"Гірники" задоволені трансфером нігерійця.

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна прокоментував трансфер нігерійського вінгера Проспера Оба з черкаського ЛНЗ.



Оба показав себе в УПЛ. Тільки прийшов, а вже робить таку різницю, у нього божевільна швидкість, завершальна фаза. Навіть ми це відчули у грі з нами, коли програли 1:4.

Тому це точно підсилення, ми швидко закрили трансфер. Всі погодилися — тренер, я, директор. Президент дав добро і дуже швидко закрив трансфер, який нас підсилить на 100%. Ми всі рішення ухвалюємо разом. Якщо хтось не згоден, тоді будемо сперечатися. Але в цьому випадку всі були за покупку Оба.

Послабили конкурента? Поважаємо результат ЛНЗ, вони заслужили на перше місце, але ще багато матчів попереду", — сказав Срна.

Цього сезону Проспер Оба відіграв за ЛНЗ 17 матчів, забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.