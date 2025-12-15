Італія

У клубі відмовилися від будь-яких коментарів та оголосили безстроковий збір.

У 15-му турі Серії А Фіорентина зазнала поразки від Верони з рахунком 1:2 — одного зі своїх головних конкурентів у боротьбі за виживання.

Після фінального свистка жоден із представників Фіорентини не вийшов до преси. Тренери, гравці та офіційні особи клубу проігнорували спілкування зі ЗМІ. За інформацією Sky Sport Italia, керівництво клубу ухвалило рішення відправити команду на безстроковий тренувальний збір.

Фіорентина готуватиметься до вирішального матчу Ліги конференцій проти Лозанни. Зустріч відбудеться у четвер, 18 грудня.

Наразі Фіорентина посідає останнє місце в турнірній таблиці Серії А та досі не здобула жодної перемоги в чемпіонаті. Водночас у Лізі конференцій команда перебуває на 11-му місці та зберігає шанси на продовження боротьби.