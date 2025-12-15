Нападник покине клуб влітку 2026 року.
Пауло Дібала, getty images
15 грудня 2025, 17:20
Нападник Пауло Дібала залишить Рому після завершення поточного сезону, повідомляє Gazzetta dello Sport.
32-річний аргентинець стане вільним агентом влітку 2026 року, оскільки керівництво клубу не планує пропонувати йому новий контракт.
За інформацією джерела, рішення клубу може бути пов’язане зі зміною ролі Дібали в команді під керівництвом головного тренера Джан П’єро Гасперіні.
Цього сезону Дібала провів 13 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.