Півзахисник отримуватиме 3,5 млн євро на сезон і виступатиме за клуб до 2030 року.
Алексіс Салемакерс, getty images
15 грудня 2025, 13:41
Півзахисник Мілана Алексіс Салемакерс погодив новий контракт із клубом, повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Угода розрахована до літа 2030 року, а бельгієць отримуватиме зарплату в 3,5 млн євро на сезон.
Нагадаємо, що Салемакерс виступає за Мілан з 2020 року. У поточному сезоні на рахунку хавбека 18 матчів у всіх турнірах, два забиті голи та чотири результативні передачі.
До переходу в Мілан Алексіс грав за бельгійський Андерлехт, а також перебував в оренді у Болоньї та Ромі, перш ніж закріпитися в складі россонері.