Італія

Півзахисник отримуватиме 3,5 млн євро на сезон і виступатиме за клуб до 2030 року.

Півзахисник Мілана Алексіс Салемакерс погодив новий контракт із клубом, повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Угода розрахована до літа 2030 року, а бельгієць отримуватиме зарплату в 3,5 млн євро на сезон.

🚨🔴⚫️ Alexis Saelemaekers has agreed to sign new deal at AC Milan.



Salary increase for the Belgian RWB after excellent start of the season. 🇧🇪 pic.twitter.com/PE2NCcLw1D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2025

Нагадаємо, що Салемакерс виступає за Мілан з 2020 року. У поточному сезоні на рахунку хавбека 18 матчів у всіх турнірах, два забиті голи та чотири результативні передачі.

До переходу в Мілан Алексіс грав за бельгійський Андерлехт, а також перебував в оренді у Болоньї та Ромі, перш ніж закріпитися в складі россонері.