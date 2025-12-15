Італія

Тренер Дженоа похвалив команду за характер.

Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі прокоментував поразку своєї команди від Інтера (1:2) у 15-му турі Серії А.

"Я пишаюся настроєм моїх гравців. Вони не здавалися навіть після того, як рахунок став 2:0 проти такої сильної команди, як Інтер. Нам потрібно було зіграти ідеально, і ми були близькі до досягнення нашого нинішнього рівня досконалості", — зазначив фахівець.

Де Россі також торкнувся теми соціальних мереж і впливу думки вболівальників:



"Для мене соціальних мереж не існує. Вболівальники Дженоа існують, і ви бачили їх сьогодні. Навіть коли я працював у Ромі, мені писали багато чого, але я ніколи не зациклювався на цьому. Соціальні мережі — це отрута: якщо прочитати сотню коментарів, навіть неправдивих, щось все одно відкладеться в голові".

Нагадаємо, що весь матч у складі Дженоа на полі провів українець Руслан Маліновський.

Після 15 турів у Серії А підопічні Де Россі йдуть на 16-у місці та мають 14 залікових балів.