Іспанець приєднається до Мессі і Ко.

Колишній лівий захисник мадридського Реала, лондонського Тоттенгема та Манчестер Юнайтед Серхіо Регілон підписав контракт з чемпіоном МЛС Інтер Маямі. Про це повідомляє офіційний сайт американського клубу.

Зазначається, що термін трудової угоди розраховано до 31 грудня 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Регілон перейшов до Інтер Маямі на правах вільного агента.

Минулого сезону 28-річний іспанець став переможцем Ліги Європи у складі лондонського Тоттенгема.