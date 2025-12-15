Іспанець приєднається до Мессі і Ко.
Серхіо Регілон, Getty Images
15 грудня 2025, 18:43
Колишній лівий захисник мадридського Реала, лондонського Тоттенгема та Манчестер Юнайтед Серхіо Регілон підписав контракт з чемпіоном МЛС Інтер Маямі. Про це повідомляє офіційний сайт американського клубу.
Зазначається, що термін трудової угоди розраховано до 31 грудня 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.
Регілон перейшов до Інтер Маямі на правах вільного агента.
Минулого сезону 28-річний іспанець став переможцем Ліги Європи у складі лондонського Тоттенгема.