Італія

Український півзахисник провів матч у Серії А, а міланці здобули перемогу 2:1.

14 грудня в рамках 15-го туру італійської Серії А відбувся поєдинок між Дженоа та Інтером на стадіоні Луїджі Ферраріс у Генуї.

Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов у складі грифонів, які поступилися гостям з рахунком 1:2.

Інтер домінував у першому таймі, але після перерви Дженоа змогла забити гол, скоротивши відставання, проте вирівняти рахунок команді не вдалося.

Міланський клуб здобув три очки та вийшов на перше місце. Дженоа на 16-му місці.

Дженоа — Інтер 1:2

Голи: Олівейра, 68 Мартін, 38 - Біссек, 6,

Дженоа: Леалі — Маркандаллі, Отоа (Корне, 89), Васкес — Нортон-Каффі, Френдруп (Гренбек, 78), Маліновський, Еллертссон (Карбоні, 90), Мартін — Олівейра (Ехатор, 78), Коломбо (Екубан, 58)

Інтер: Зоммер — Біссек, Аканджі, Бастоні — Енріке, Барелла, Зелінські (де Врей, 90), Сучич (Мхітарян, 75), Аугусто — Еспозіто (Тюрам, 75), Мартінес (Діуф, 84)

Попередження: Ехатор — Аканджі, Барелла, Біссек