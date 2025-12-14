Італія

У продовженні 15 туру Серії А.

Удінезе вдома абсолютно по грі здолав Наполі (1:0).

Господарі поля двічі забивали, але обидва м’ячі були скасовані після перегляду VAR. На 52-й хвилині не зарахували взяття воріт у виконанні Девіса через офсайд. Згодом арбітр скасував гол Дзаньоло — через фол на Лоботці, якому наступили на ногу в момент відбору м’яча.

На 73-й хвилині Удінезе таки забив легальний гол. Еккеленкампу вдався справжній шедевр, який цілком може претендувати на гол туру: нідерландець із меж штрафного майданчика пробив у дальній верхній кут.

У підсумку Наполі, слідом за Міланом, втрачає очки, давши можливість Інтеру очолити турнірну таблицю Серії А.

Удінезе - Наполі 1:0

Гол: Еккеленкамп, 73

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Кабаселе, Соле — Дзанолі (Гоглічідзе, 90), Пйотровські, Карлстрем, Еккеленкамп (Саррага, 83), Бертола (Ехізібуе, 84) — Дзаніоло (Браво, 90), Девіс (Букса, 83)

Наполі: - — Беукема (Лоботка, 61), Ррахмані, Буонджорно (Олівера, 75) — Ді Лоренцо, Мактоміней, Ельмас (Лукка, 83), Спінаццола (Гутьєррес, 83) — Нерес, Гойлунн, Ланг (Політано, 61)

Попередження: Дзаніоло

У паралельному матчі гості відзначилися наприкінці першої 45-хвилинки. Аль-Мусраті розкішним пасом вивів Орбана майже віч-на-віч із воротарем. Нігерієць скористався тим, що його візаві загубив ворота, та пробив у ближній нижній кут. Фіалки відновили паритет завдяки автоголу.

На 69-й хвилині Мойзе Кін завдав удару по воротах Моніпо. Голкіпер парирував постріл, після сейву м’яч влучив у захисника Нуньєса, після чого закотився у ворота.

Здавалося, що команди розійдуться миром, але підопічні Ванолі в доданий час вирвали перемогу. Гольовий момент виник буквально з нічого: гості вкинули аут поблизу штрафного майданчика Де Хеа, півзахисник Верони Бернард у підкаті дістав м’яч на лінії та виконав передачу на п’ятак — Орбан в один дотик розстріляв воротаря Фіорентини.

У підсумку Верона в лобовій зустрічі за виживання долає свого принципового суперника та покращує своє турнірне становище. Фіорентина ж продовжує бовтатися на дні турнірної таблиці.

Фіорентина - Верона 1:2

Голи: Нуньєс (аг), 69 - Орбан, 42, 90+3

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Комуццо, Раньєрі (Фортіні, 61) — Додо (Віті, 87), Мандрагора (Річардсон, 62), Фаджолі, Зом (Джеко, 69), Парізі — Гудмундссон, Кін

Верона: Монтіпо — Нуньєс, Нельссон, Белла-Кочап — Бельгалі, Ньясс (Гальярдіні, 46), Аль-Мусраті (Сердар, 75), Бернед, Фресе (Валентіні, 75) — Жоване (Орбан, 35), Москера (Сарр, 63)

Попередження: Гудмундссон, — Ньясс, Фресе, Бельгалі, Нуньєс