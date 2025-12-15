Італія

Португальський оборонець Діогу Лейте може змінити Бундеслігу на Серію A вже взимку.

Клуби італійської Серії A уважно придивляються до центрального захисника берлінського Уніона Діогу Лейте. За інформацією журналіста Руді Галетті, інтерес до 26-річного португальця проявляють Мілан та Болонья.

Лейте нещодавно досяг знакової позначки — 100 матчів у Бундеслізі. У більшості з них він виходив у стартовому складі, що підтверджує його ключову роль у захисті німецького клубу. Стабільна гра та досвід на високому рівні привернули увагу скаутів італійських команд.

Очікується, що Мілан і Болонья можуть розглянути можливість трансферу футболіста вже під час зимового трансферного вікна у січні.

