Португальський оборонець Діогу Лейте може змінити Бундеслігу на Серію A вже взимку.
Діогу Лейте, getty images
15 грудня 2025, 18:22
Клуби італійської Серії A уважно придивляються до центрального захисника берлінського Уніона Діогу Лейте. За інформацією журналіста Руді Галетті, інтерес до 26-річного португальця проявляють Мілан та Болонья.
Лейте нещодавно досяг знакової позначки — 100 матчів у Бундеслізі. У більшості з них він виходив у стартовому складі, що підтверджує його ключову роль у захисті німецького клубу. Стабільна гра та досвід на високому рівні привернули увагу скаутів італійських команд.
Очікується, що Мілан і Болонья можуть розглянути можливість трансферу футболіста вже під час зимового трансферного вікна у січні.
