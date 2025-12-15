Італія

Іспанський голкіпер став центром критики після серії невдалих матчів.

Після 15 матчів у Серії А Фіорентина не здобула жодної перемоги і має лише шість очок, перебуваючи під загрозою вильоту. Поразка від Верони вдома (1:2) підкреслила складне становище клубу.

Особливу увагу цього сезону привертає воротар Давід Де Хеа, помилки якого вже коштували Фіорентині восьми очок, повідомляє Firenzeviola.it. Іспанець піддається критиці за серію невдалих матчів і безпосередніх пропущених голів.

У поєдинку проти Верони Де Хеа допустив помилку при виборі позиції, яка дозволила Орбану забити перший гол. Крім того, воротар допустив дрібні помилки проти Сассуло (1:3) і Аталанти (0:2).

Попри критику, Де Хеа залишається основним голкіпером Фіорентини. Клуб залишається на останній сходинці Серії А маючи лише шість очок.

Наступний матч у Серії А "фалки" проведуть 21 грудня проти Удінезе.