Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 15 грудня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 15-го туру італійської Серії А-2025/26 у Римі місцева Рома прийматиме Комо.

[*] — положення в турнірній таблиці

ПОНЕДІЛОК, 15 ГРУДНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕРМАННО ФЕЛІЧАНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після перших за майже рік двох поспіль "сухих" поразок у Серії А Рома має намір реабілітуватися перед своїми вболівальниками в домашньому матчі проти Комо. До сьогоднішньої дуелі "джаллороссі" підходять на тлі виїзного поєдинку із Селтіком у Лізі Європи, в якому вони відзначилися трьома голами, не пропустивши жодного.

Після призначення Джан П'єро Гасперіні Рома пропустила всього чотири гола на Стадіо Олімпіко в семи поєдинках чемпіонату, але три з них були фатальними для господарів поля, призвівши до поразок. Суперник "джаллороссі" в той же час не відзначився результативними ударами в чотирьох із семи своїх виїзних матчів Серії А-2025/26.

Четвертий випадок мав місце туром раніше, коли Комо гостював у Мілані. Місцевий Інтер перервав безпрограшну серію "б'янкоблу" в Серії А (5В, 6Н), завдавши їм найбільшої із кінця жовтня 2024 року поразки (0:4). Підопічні Сеска Фабрегаса продовжують мріяти про єврокубки й звитяга сьогодні дозволить їм опинитися в зоні виходу до Ліги чемпіонів, обійшовши римлян.

За версією букмекерів, більші шанси на успіх в останньому протистоянні чергового туру Серії А має столичний клуб. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.28, тоді як потенційний успіх Комо оцінюється показником 3.58. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.14.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо — Веслі, Коне, Крістанте, Ренш — Суле, Дібала — Фергюсон

Комо: Бюте — Смолчич, Рамон, Д. Карлос, Вальє — Да Кунья, Какере — Родрігес, Пас, Діао — Дувікас

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА