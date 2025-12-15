Італія

Німецький форвард Вест Гема став одним із варіантів підсилення атаки россонері.

Керівництво Мілана продовжує роботу над підсиленням атакувальної лінії напередодні зимового трансферного вікна та не обмежується лише варіантом із Сантьяго Хіменесом. Клуб аналізує кілька кандидатур на позицію центрального нападника.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, серед них опинився і німецький форвард Вест Гема Ніклас Фюллькруг. Контакти з представниками футболіста вже відбулися, а інтерес з боку італійського гранда з’явився протягом останніх тижнів.

Переговорний процес поки що перебуває на початковій стадії, однак кандидатура Фюллькруга залишається на столі в Мілана та продовжує обговорюватися на рівні клубів.

Цього сезону Ніклас Фюллькруг відіграв за Вест Гем девʼять матчів (413 хвилин).