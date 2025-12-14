Італія

Гол Кабаля та вилучення у складі господарів стали вирішальними моментами матчу 15-го туру.

Болонья на своєму полі приймала Ювентус у поєдинку 15-го туру італійської Серії А.

Перша половина зустрічі пройшла у рівній боротьбі без явної переваги однієї з команд, тож суперники пішли на перерву за нульової нічиєї.

Сценарій гри майже не змінився й після відпочинку, однак саме у другому таймі відбулися ключові епізоди, які вирішили долю матчу. Спершу туринці відкрили рахунок завдяки точному удару Хуана Кабаля. Згодом ситуація для господарів ускладнилася ще більше — захисник Болоньї Торбйорн Геггем отримав червону картку, залишивши команду в меншості.

Скориставшись чисельною перевагою, Ювентус спокійно довів гру до мінімальної перемоги. Завдяки цьому успіху б’янконері набрали 26 очок, обійшли Болонью в турнірній таблиці та піднялися на п’яте місце. Команда з Емілії з 25 балами опустилася на шосту позицію.

Болонья — Ювентус 0:1

Гол: Кабаль, 64

Болонья: Равалья — Дзортеа (Гольм, 72), Геггем, Лукумі (Бернардескі, 81), Міранда — Моро (Де Сільвестрі, 72), Побега — Орсоліні, Фергюсон (Сулемана, 65), Камб'ягі — Даллінга (Кастро, 66)

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Келлі, Копмейнерс — Маккенні, Локателлі, Тюрам, Камб'язо (Кабаль, 61) — Консейсан, Їлдиз — Девід (Опенда, 61)

Попередження: Міранда — Копмейнерс

Вилучення: Геггем, 70