Італія

"Россонері" хочу посилити дві позиції.

Мілан має намір активно попрацювати на трансферному ринку цієї зими та підсилити одразу дві ключові позиції в команді. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" планує підписати нового центрального нападника, а також центрбека під час січневого трансферного вікна.

Обидва трансфери розглядаються як пріоритетні для посилення складу.

Раніше повідомлялося, що Мілан розглядає трансфери форварда Арсеналу Габріела Жезуса та нападника Вест Гема Нікласа Фюллькруга.