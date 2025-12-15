Англія

Португалець, як завжди не шукає винуватих на стороні.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про хвилю критики на свою адресу з боку колишніх гравців клубу. Цитує португальця BBC.

«Я гадаю, це цілком нормально. І це факт: як головний тренер Манчестер Юнайтед я визнаю, що ми недостатньо успішні. Ми мали набирати більше очок, особливо цього сезону. Тому я сприймаю таку критику як щось природне.

Іноді вони не мають усієї повноти інформації, і їм здається, що Манчестер Юнайтед повинен завжди відповідати тим високим стандартам, що були при них, і незмінно перемагати. Їм, звісно, ​​важко спостерігати свій клуб у такій ситуації.

Справа не лише у перемогах. Справжня проблема в тому, що я, як тренер, справляюся недостатньо добре. Це також факт, і я готовий його прийняти. По суті, їхнє єдине невдоволення пов'язане з тим, що Манчестер Юнайтед не виграє і знаходиться не на тій позиції, на якій має бути. Якщо команда перемагає, то жодних проблем не виникає», — заявив Аморім.

Після 15 турів Манчестер Юнайтед розташовується на восьмому рядку турнірної таблиці АПЛ із 25 очками.