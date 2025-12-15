Бразильський вінгер став мішенню провокаційних вигуків, попри вирішальний внесок у перемогу мадридців.
Вінісіус, getty images
15 грудня 2025, 18:42
Після матчу Ла Ліги між Алавесом і Реалом, який завершився перемогою мадридського клубу з рахунком 2:1, частина вболівальників господарів дозволила собі образливу поведінку щодо Вінісіуса Жуніора.
Як повідомляє видання AS з посиланням на журналіста Маріо Кортегану, вже після фінального свистка фанати на стадіоні почали скандувати провокаційну фразу на адресу бразильського вінгера в той момент, коли він підійшов до трибун, аби віддати свою ігрову футболку одному з уболівальників.
Попри неприємний інцидент, Вінісіус провів результативний матч. Саме він виконав гольову передачу на Родріго, який забив переможний м’яч і приніс Реалу три очки.
Раніше стало відомо, що Вінісіус вагається щодо нового контракту.