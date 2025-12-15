Іспанія

Бразильський вінгер став мішенню провокаційних вигуків, попри вирішальний внесок у перемогу мадридців.

Після матчу Ла Ліги між Алавесом і Реалом, який завершився перемогою мадридського клубу з рахунком 2:1, частина вболівальників господарів дозволила собі образливу поведінку щодо Вінісіуса Жуніора.

Як повідомляє видання AS з посиланням на журналіста Маріо Кортегану, вже після фінального свистка фанати на стадіоні почали скандувати провокаційну фразу на адресу бразильського вінгера в той момент, коли він підійшов до трибун, аби віддати свою ігрову футболку одному з уболівальників.

Попри неприємний інцидент, Вінісіус провів результативний матч. Саме він виконав гольову передачу на Родріго, який забив переможний м’яч і приніс Реалу три очки.

Раніше стало відомо, що Вінісіус вагається щодо нового контракту.