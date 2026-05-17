Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 17 травня, розпочавшись о 13:00.

У рамках 37-го туру італійської Серії А-2025/26 відбудеться Derby della Capitale — Рома "прийматиме" Лаціо.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 17 ТРАВНЯ, 13:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФАБІО МАРЕСКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У центральному протистоянні передостаннього туру поточної кампанії чемпіонату Італії Лаціо намагатиметься завадити Ромі в її боротьбі за першу із сезону-2018/19 участь у Лізі чемпіонів. Тижнем раніше в Пармі "джаллороссі" дивом продовжили свою безпрограшну серію до п'яти матчів (4В, 1Н) за рахунок двох пізніх голів (3:2).

Рома не фінішувала в топ-4 Серії А з 2018 року, але може досягнути цього в першому ж сезоні на чолі з Джан П'єро Гасперіні. Через суперечливі виступи поза Стадіо Олімпіко "джаллороссі" не мають контролю над своєю ситуацією, ризикуючи опинитися поза ЛЧ навіть у разі здобуття перемоги й сьогодні, і наступної неділі у Вероні.

В одній кампанії чемпіонату Лаціо не програвав обох столичних дербі із сезону-2015/16, тож підопічні Мауріціо Саррі спробують не засмутити своїх і без того розчарованих уболівальників іще більше. Через дві "сухі" поразки від Інтера вдома "б'янкочелесті" вперше за майже 20 років залишаться поза єврокубками двічі поспіль.

"Орлам" не вдалося обіграти "вовків" у попередніх п'яти дуелях (2Н, 3П), а з огляду й на нинішню форму столичних команд справедливо очікувати, що сьогодні ця серія продовжиться. За версією букмекерів, Рома — фаворит дербі. Так, на її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.50, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 6.08. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 4.53.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо — Челік, Пізіллі, Коне, Веслі — Дібала, Суле — Мален

Лаціо: Фурланетто — Марушич, Хіла, Провстгор, Тавареш — Башич, Ровелла, Тейлор — Ісаксен, Діа, Нослін

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА