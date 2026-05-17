Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Полтавою.

Київське Динамо напередодні обіграло СК Полтава в домашньому матчі двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Назар Волошин прокоментував виступ власної команди.

"У кожній грі проти нас команди б'ються. Ми очікували від них, що вони будуть бігти, створювати моменти.

У принципі, думаю, це був більш рядовий, тому що бувають матчі, у яких ми не перемагаємо. Так сталось в тому матчі з Полтавою, але виправили ситуацію й перемогли в цій грі.

Ярмоленку стосовно рекорду ніхто нічого не каже. Ми, звісно, всією командою хочемо, щоб він побив цей рекорд, та будемо робити все можливе, щоб він це зробив.

Сьогодні було багато нових імен на полі. Але нічого особливого. Казав, щоб вони не переживали та робили те, що вони вміють. Усі підтримали їх.

Епізод наприкінці гри з нашим голом? Ми з Буяльським вже давно граємо один із одним. У нас є розуміння, що кожен із нас повинен робити. От зробили — і забили м'яч", — заявив український виконавець.

У заключному турі київське Динамо прийматиме Кудрівку після фіналу Кубка України проти Чернігова посеред тижня.