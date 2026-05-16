Італійський фахівець вірить, що команда здатна виправити ситуацію найближчим часом.

Головний тренер Мілан Массіміліано Аллегрі висловився щодо невдалого періоду команди, яка програла чотири з останніх шести матчів.

Італійський фахівець визнав, що результати останніх тижнів стали великим розчаруванням для клубу, однак закликав команду зосередитися на найближчому поєдинку:

"Коли ти проходиш дві третини сезону дуже добре, природно, що є розчарування. І першими це відчуваємо ми. Я знав, що буде складно. Зараз у нас є можливість зіграти цей важливий матч у Генуї. Потрібна серйозна гра, з великою організованістю та терпінням", – сказав Аллегрі.

Наставник наголосив, що команда не повинна втрачати впевненість у власних силах, попри невдале друге коло сезону:

"Ми не повинні піддаватися тривозі, але маємо мати бажання, агресію та впевненість у досягненні результату. 8 березня всі говорили про чемпіонство, але за два місяці ми втратили всю перевагу, бо наше друге коло було поганим", – додав тренер.

Аллегрі також запевнив, що футболісти залишаються максимально відданими справі та прагнуть виправити ситуацію вже у найближчому матчі.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що Массіміліано Аллегрі може залишити Мілан через конфлікт із Златан Ібрагімович.