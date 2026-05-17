Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку 37-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у неділю, 17 травня, о 20:00.

Мадридський Атлетіко готується прийняти на своєму полі Жирону в межах передостаннього туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Атлетіко Мадрид — Жирона

Неділя, 17 травня, 20:00, стадіон Метрополітано, Мадрид

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Для підопічних Дієго Сімеоне цей домашній поєдинок є критично важливим у контексті боротьби за призові місця. Наразі "матрацники" посідають четверту сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від третього Вільярреала лише на три очки. Оскільки путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон мадридці вже собі гарантували, тепер їхньою головною метою є обгін "підводників", щоб бодай частково згладити враження від загалом невдалого сезону. Нагадаємо, мадридський клуб не зміг нав'язати реальну боротьбу за чемпіонство, програв фінал Кубка Короля Реалу Сосьєдад, а також вилетів від Арсенала у півфіналі Ліги чемпіонів. На власному стадіоні Атлетіко традиційно демонструє потужні результати, набравши 43 очки у 18 зустрічах, тож у неділю команда гратиме виключно на перемогу перед рідними трибунами.

Жирона під керівництвом Мічела приїжджає до столиці у статусі команди, яка веде відчайдушну боротьбу за виживання. Після неймовірного третього місця у 2024 році каталонці переживають серйозне піке, перебуваючи на 15-й позиції та випереджаючи зону вильоту лише на один пункт. Щільність у нижній частині таблиці є настільки високою, що будь-яка помилка може коштувати команді прописки в еліті, а доля порятунку ризикує вирішуватися в останньому турі проти Ельче. Минулого тижня "біло-червоні" розписали нічию з Реалом Сосьєдад (1:1), але статистика очних зустрічей з Атлетіко не обіцяє їм нічого хорошого — мадридці виграли сім із останніх восьми поєдинків між цими суперниками.

Кадрова ситуація в обох колективах далека від ідеальної. Дієго Сімеоне не зможе задіяти травмованих Хіменеса та Моліну, а Маркос Льоренте відбуває дискваліфікацію через червону картку в минулому турі. Крім того, під питанням залишається готовність Баена, Барріоса та Хуліана Альвареса, хоча очікується поява з перших хвилин Александра Серлота, який приніс перемогу над Осасуною (2:1). Жирона також має вагомі втрати: травмовані Порту та Віктор Циганков не допоможуть гостям, а повернення Донні ван де Бека після пошкодження ахілла очікується не раніше наступного тижня. Уся надія атаки гостей покладатиметься на досвідченого Крістіана Стуані, який забив два м'ячі в останніх двох іграх.

Атлетіко є беззаперечним фаворитом зустрічі за рахунок вищого класу виконавців та фактору домашнього поля. Проте Жирона, притиснута до стіни загрозою пониження у класі, діятиме максимально самовіддано. Якщо каталонці зможуть витримати стартовий тиск "індіанців" та надійно зіграти в захисті, вони матимуть шанс зачепитися за омріяні очки, хоча зламати оборонні редути Яна Облака на Метрополітано — завдання надскладне для будь-якого суперника.

За версією betking, мадридський Атлетіко є фаворитом протистояння з коефіцієнтом 1.52 на перемогу. Сенсаційний тріумф Жирони оцінюється у 5.80, а на нічийний результат встановлено котирування 4.60.

Аналітики очікують від господарів активних дій в атаці, тому ставка на індивідуальний тотал Атлетіко "більше 1.5" пропонується з коефіцієнтом 1.60. Водночас загальний тотал матчу "більше 2.5" оцінюється у 1.67.

Для тих, хто вірить у результативність форвардів, гол Александра Серлота у будь-який час зустрічі йде за 2.10. Варіант із забитим м'ячем від Антуана Грізманна пропонується з коефіцієнтом 2.30.

У лінійці також представлений маркет на кутові: ставка на "тотал більше 9.5" доступна за 1.85. Якщо ви вважаєте, що підопічні Сімеоне здобудуть упевнену перемогу, варіант із форою (-1) на мадридців оцінюється коефіцієнтом 1.87.

Орієнтовні склади

Атлетіко Мадрид: Облак — Пубіль, Ле Норман, Ганцко, Руджері — Мендоса, Варгас — Лукман, Грізманн, Баена — Серлот.

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Франсес, Рейс, Морено — Вітсель, Бельтран — Рока, Унаї, Мічел — Стуані.

Не зіграють: Хіменес, Моліна, Льоренте (Атлетіко Мадрид) — Хуан Карлос, Ванат, Порту, Циганков (Жирона).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:3

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в响起 України: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ