Французький захисник не входить до планів Крістіана Ківу на наступний сезон.

Захисник Інтера Бенжамен Павар після завершення сезону повернеться до міланського клубу з оренди в Марсель. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, французький клуб вирішив не активовувати опцію викупу футболіста за 15 мільйонів євро через незадоволення його виступами. Таким чином, 30-річний центрбек повернеться до складу чемпіона Італії вже цього літа.

Втім, залишатися в Інтері сам Павар, ймовірно, не буде. Головний тренер команди Крістіан Ківу не розраховує на француза, тому клуб планує знову виставити його на трансфер у літнє міжсезоння.

Раніше повідомлялося, що сам футболіст хотів повернутися до міланського клубу та сподівався знову довести свою цінність для команди. У сезоні-2025/26 Павар провів за Марсель 36 матчів у всіх турнірах, забив один гол та віддав три результативні передачі.

Тим часом Інтер активно перебудовує оборону. Міланці вже активували опцію викупу Мануеля Аканджі з Манчестер Сіті, а також працюють над трансфером Таріка Мухаремовича із Сассуоло.