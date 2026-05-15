60-річний фахівець покинув тренерський місток фіалок ще в листопаді 2025 року, але юридичні формальності владнали лише зараз.

Італійська Фіорентин поставила остаточну крапку у співпраці з колишнім головним тренером Стефано Піолі. Як повідомляє офіційна пресслужба фіалок, сторони дійшли згоди щодо повного юридичного розірвання контракту.

Нагадаємо, що 60-річного італійського фахівця було звільнено з посади ще 4 листопада 2025 року через незадовільні спортивні показники, проте де-юре трудова угода продовжувала діяти.

"Тепер співпрацю припинено офіційно. Стефано Піолі повернувся до Флоренції з великим ентузіазмом, але довіра, виявлена йому Фіорентиною та вболівальниками, не виправдалася очікуваними результатами. Сьогодні завдяки взаємовигідній співпраці між клубом та тренером контракт був розірваний за обопільною згодою. Ми бажаємо Стефано Піолі успіхів у його подальшій кар'єрі", — йдеться в офіційній заяві флорентійського клубу.

Наразі керівництво командою довірено іншому італійському спеціалісту — Паоло Ванолі. Під його наставництвом Фіорентині вдалося виконати мінімальне завдання на сезон у внутрішній першості: команда набрала 38 очок, посідає 15-те місце в турнірній таблиці та вже гарантувала собі збереження прописки в елітному дивізіоні Італії на наступний рік.

На європейській арені цього сезону флорентійці зупинилися на стадії 1/4 фіналу Ліги конференцій, де за підсумками протистояння поступилися англійському Кристал Пелас.